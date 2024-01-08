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Пограничники показали точную работу дронов по оккупантам в Харьковской области (видео)

Иллюстративное фото: пограничники показали точную работу дронов по оккупантам в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники атаковали российских оккупантов при помощи дронов. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

По информации ГПСУ, пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" в Харьковской области атаковали позицию россиян при помощи дронов.

 

В результате атаки украинских защитников два оккупанта получили ранения, а остальных - контузило. 

Потери россиян

Напомним, украинские военные ежедневно наносят большие потери оккупантам как в личном составе, так и в технике. 

В частности, бойцы ВСУ активно пользуются дронами для уничтожения вражеских солдат. 

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, в 2024 году в нашей стране планируют произвести 1 миллион FPV-дронов для того, чтобы передать солдатам на фронт. 

Также недавно в Украине запустили платформу для того, чтобы каждый житель мог произвести собственные дроны

 

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