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Прикордонники показали точну роботу дронів по окупантам у Харківській області (відео)

Ілюстративне фото: прикордонники показали точну роботу дронів по окупантам у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники атакували російських окупантів за допомогою дронів. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

За інформацією ДПСУ, прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у Харківській області атакували позицію росіян за допомогою дронів.

Внаслідок атаки українських захисників два окупанти отримали поранення, а решту - контузило.

Втрати росіян

Нагадаємо, українські військові щодня завдають великих втрат окупантам як в особовому складі, так і в техніці.

Зокрема, бійці ЗСУ активно користуються дронами для знищення ворожих солдатів.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, у 2024 році в нашій країні планують виготовити 1 мільйон FPV-дронів для того, щоб передати солдатам на фронт.

Також нещодавно в Україні запустили платформу для того, щоб кожен мешканець міг зробити власні дрони.

 

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