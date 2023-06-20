Пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники уничтожили двух российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Аэроразведка пограничников "всыпала" оккупантам. На Бахмутском направлении камера нашего ударного дрона зафиксировала двух временно живых недобитка. Те копалось в окопах среди мертвых коллег", - говорится в сообщении.

Как отмечается, операторы ГНСУ сбросили им парочку "ВОГов", и "захватчики окончательно успокоились".

Бои за Бахмут

Напомним, что с начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Как объясняла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, таким образом ВСУ планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Также украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.