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Пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом (видео)

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Донецкая область, Вторник 20 июня 2023 23:02
Пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом (видео) Фото: пограничники показали, как уничтожают окупантов под Бахмутом (facebook_com_usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники уничтожили двух российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Аэроразведка пограничников "всыпала" оккупантам. На Бахмутском направлении камера нашего ударного дрона зафиксировала двух временно живых недобитка. Те копалось в окопах среди мертвых коллег", - говорится в сообщении.

Как отмечается, операторы ГНСУ сбросили им парочку "ВОГов", и "захватчики окончательно успокоились".

Бои за Бахмут

Напомним, что с начала июня украинские военные начали продвижение в районе Бахмута. В частности, им удается освобождать от россиян районы севернее и южнее города.

Как объясняла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, таким образом ВСУ планируют взять в окружение группировку врага, которая остается в Бахмуте.

Также украинские военные несколько раз заявляли, что наши защитники смогли взять под контроль стратегические высоты в районе города.

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