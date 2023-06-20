Прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники знищили двох російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Аеророзвідка прикордонників "всипала" окупантам. На Бахмутському напрямку камера нашого ударного дрона зафіксувала двох тимчасово живих недобитків. Ті порпалося в окопах серед мертвих колег", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оператори ДПСУ скинули їм парочку "ВОГів", і "загарбники остаточно заспокоїлися".

Бої за Бахмут

Нагадаємо, що з початку червня українські військові почали просування у районі Бахмута. Зокрема, їм вдається звільняти від росіян райони північніше і південніше від міста.

Як пояснювала заступник міністра оборони України Ганна Маляр, таким чином ЗСУ планують взяти в оточення угруповання ворога, яке залишається у Бахмуті.

Також українські військові кілька разів заявляли, що наші захисники спромоглися взяти під контроль стратегічні висоти в районі міста.