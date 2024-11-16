ua en ru
Сб, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники показали, как уничтожили флаги РФ на приграничье Черниговской области

Чернигов, Суббота 16 ноября 2024 09:26
UA EN RU
Пограничники показали, как уничтожили флаги РФ на приграничье Черниговской области Фото: пограничники уничтожили флаги РФ на приграничье Черниговской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники показали, как уничтожили российские флаги. Их повесила российская ДРГ при попытке зайти в приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки", - говорится в сообщении, где отмечается, что очередная провокация оккупантов потерпела поражение.

В то же время, по данным ГПСУ, проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.

"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические влияния противника", - говорят пограничники.

"Заход" российской ДРГ в приграничье Черниговской области

15 ноября российские пропагандисты распространили информацию о якобы "входе" в село Гремяч. В ГПСУ опровергли это и отметили, что вражеская ДРГ установила флаг недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.

Позже в ЦПД оценили угрозу вторжения России в Черниговскую область после того, как россияне заявили о якобы "входе" в приграничье региона, в село Гремяч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область Война в Украине
NEWS
Ночная атака РФ на Киев: в Оболонском районе обломки БпЛА повредили дом
Ночная атака РФ на Киев: в Оболонском районе обломки БпЛА повредили дом
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу