Прикордонники показали, як знищили прапори РФ на прикордонні Чернігівської області

Українські прикордонники показали, як знищили російські прапори. Їх повісила російська ДРГ при спробі зайти в прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони, які точними ударами знищили "ганчірки", - йдеться у повідомленні, де зазначається, що чергова провокація окупантів зазнала поразки.

Водночас, за даними ДПСУ, проведена розвідка вказала на те, що російська диверсійно-розвідувальна група залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів, не наважившись на подальші дії.

"Ворог продовжує намагатися навʼязуватии свої "перемоги" та психологічно тиснути, без жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися на інформаційно-психологічні впливи противника", - кажуть прикордонники.