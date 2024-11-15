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В ЦПД рассказали, есть ли угроза вторжения России в Черниговскую область

Чернигов, Пятница 15 ноября 2024 14:44
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В ЦПД рассказали, есть ли угроза вторжения России в Черниговскую область Фото: в ЦПД рассказали, есть ли угроза вторжения России в Черниговскую область
Автор: Наталия Гурковская

В ЦПД оценили угрозу вторжения России в Черниговскую область. До этого россияне заявили о якобы "входе" в приграничье региона, в село Гремяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Никакой угрозы вторжения в Черниговскую область нет. Есть исключительно ограниченная угроза ДРГ", - рассказал он.

Коваленко подчеркнул, что история о Гремяче лживая и является исключительно информационной операцией врага.

"В июне очень похожая история была с Рыжевкой в ​​Сумской области. Кто-то где-то появился, снял флаг и скрылся. В то же время, после такой информационной истории с Рыжевкой враг потерял Суджу в Курской области", - отметил военный.

Ситуация в районе Гремяча

Гремяч - село в Новгород-Северском районе Черниговской области. Население на 2022 год составляет примерно 900 человек. Занимает площадь 5,57 км². Село является самым северным населенным пунктом Украины.

В ЦПД рассказали, есть ли угроза вторжения России в Черниговскую область

Буквально 15 ноября российские пропагандисты распространили информацию о якобы "входе" в село Гремяч. В ГПСУ опровергли это и отметили, что вражеская ДРГ установила флаг недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.

Ситуация с Рыжевкой Сумской области

В июне российские диверсанты попытались захватить село Рыжевка в приграничной зоне Сумской и Курской областей. История завершилась неубедительным видео, вражеский флаг уничтожили.

Отметим, Рыжевка расположена в Белопольской городской общине Сумского района. По данным последней переписи, численность населения составляет 857 человек. Село Рыжевка граничит с приграничным пределом России, соседним с ним пгт Теткино.

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Российская Федерация Черниговская область ДРГ
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