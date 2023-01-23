Украинские бойцы захватили позицию врага возле Бахмута (видео)
Украинские пограничники захватили позиции российских оккупантов возле Бахмута (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометчиков, активно использующие тяжелое вооружение для обороны. Под влиянием плотного огня оккупанты бросили свой рубеж и скрылись", - говорится в сообщении.
Украинские силы уже зачистили местность и укрепились на ней.
Напомним, по данным аналитиков ISW, украинская оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией, несмотря на потери. ВСУ не использовали все возможности из-за замедления поставок оружия со стороны западных партнеров.
Ранее появились спутниковые снимки, на которых видно, как враг обстреливает Бахмут и прилегающие территории из артиллерии. Окрестности города усеяны воронками от артиллерийских снарядов.
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