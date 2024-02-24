Пограничники показали, как взяли первых пленных во время полномасштабного вторжения РФ
Пограничники рассказали, как они взяли первых российских пленных во время полномасштабного нападения Российской Федерации два года назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
"Первых оккупантов пограничники пленили утром 24 февраля 2022 года. В городе Счастье, где уже продолжались уличные бои, группа бойцов Луганского отряда под руководством Героя Украины Дмитрия Кушнира взяла в плен 4 оккупантов", - заявили в службе.
По данным пограничников, они тогда подвели вражескую БМП из РПГ-17. Однако механик-водитель выжил и попытался присоединиться к экипажу другой БМП.
"Но вместе с 3 оккупантами из уцелевшей машины попал в плен. Все - местные коллаборанты, вступившие в ряды оккупационного войска", - сообщили в ГНСУ.
Выявление оккупантов и предателей
Напомним, мы сообщали, что житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.
Также российский военный приговорен к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.
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