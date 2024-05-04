Оккупанты продвинулись под Авдеевкой, Донецком и Купянском, Часов Яр держится: карты ISW

В ходе боев 3 мая российские войска продвинулись юго-восточнее Купянска, а также незначительно продвинулись северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) .

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 мая, показывают российскую бронетехнику в центре Кисловки.

Российские милблогеры заявили, что оккупанты также совершили тактический прорыв непосредственно к югу от Кисловки в направлении Котляровки и продвинулись на 480 метров в глубину, но ISW не наблюдает визуального подтверждения этого.

Бои продолжались:

северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки;

восточнее Купянска вблизи Петропавловки;

юго-восточнее Купянска близ Стельмаховки и Берестового;

юго-западнее Сватово у Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского;

к западу от Кременной возле Тернов, Ямполевки, Торского;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

На северном направлении (к северо-востоку от Бахмута) 3 мая продолжались позиционные боевые действия, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

По данным Генштаб ВСУ, украинские войска отразили российские атаки восточнее Северского в районе Верхнекаменского, юго-восточнее Северского в районе Спорного и Выемки и юго-западнее Северского в районе Раздолевки.

Российские войска продолжили штурм к востоку от Часова Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские милблогеры утверждали, что оккупанты улучшают свои тактические позиции вблизи Часова Яра с помощью небольших пехотных штурмов, и опровергли украинские сообщения о том, что российские войска намерены захватить Часов Яр до 9 мая, утверждая, что российские войска будут ждать, пока украинские силы в Часовом Яру будут достаточно уязвимы для усиления наступательных операций.

Российские войска недавно незначительно продвинулись северо-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в пределах центра Очеретиного. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что российские войска немного продвинулись к западу от Соловьева.

Российские силы недавно незначительно продвинулись юго-западнее временно оккупированного Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу и западу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

В районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались бои, подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские милблогеры утверждали, что российские войска наступали на южную окраину Урожайного, но ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения.

"Южная ось"

Продолжались позиционные бои под Работино и Вербовым (восточнее Работино) на западе Запорожской области. Несколько милблогеров отметили, что российским войскам не удалось добиться более значительных тактических успехов в районе Работино, несмотря на регулярные фронтовые атаки на поселение в течение нескольких месяцев.

Продолжались позиционные боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и вблизи островов в дельте реки Днепр. Позиционные бои продолжались вблизи Крынок. По данным украинской стороны, небольшие российские штурмовые группы безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции на острове Нестрига.