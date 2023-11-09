Пограничники показали, как мобильные огневые группы ПВО "работают" по дронам РФ

Украинские пограничники метко "приземляют" российские дроны во время атак в составе мобильных огневых групп ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"После получения сигнала "Воздушная тревога" мобильные огневые группы пограничников оперативно выезжают на определенные позиции", - говорится в сообщении.

Уже на месте бойцы отслеживают воздушные цели и работают на них.

"Такая боевая работа помогает усилить ПВО", - отмечают в ГПСУ.

К примеру, только в течение октября пограничниками было уничтожено десяток вражеских "шахедов".

ПВО в Украине

Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что во время Ставки рассматривался вопрос об ужесточении региональной системы ПВО в Одесской области.