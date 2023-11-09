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Прикордонники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ

Україна, Четвер 09 листопада 2023 08:37
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Прикордонники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ Фото: прикордонники показали, як мобільні вогневі групи ППО "працюють" по дронах РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники влучно "приземляють" російські дрони під час атак у складі мобільних вогневих груп ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Після отримання сигналу "Повітряна тривога" мобільні вогневі групи прикордонників оперативно виїжджають на визначені позиції", - йдеться в повідомленні.

Вже на місці бійці відслідковують повітряні цілі та працюють по них.

"Така бойова робота допомагає підсилити ППО", - зазначають в ДПСУ.

Наприклад, лише протягом жовтня прикордонниками було знищено десяток ворожих "шахедів".

ППО в Україні

Україна отримала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що під час Ставки розглядалося питання щодо посилення регіональної системи ППО в Одеській області.

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