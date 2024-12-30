Пограничники показали, как ликвидировали вражескую технику в Луганской области (видео)

Точная работа пограничников привела к уничтожению значительного количества российской техники и боеприпасов.

Среди уничтоженной вражеской техники

танк противника;

две артиллерийские пушки;

склад боеприпасов оккупантов;

15 единиц автотранспорта российских войск.

Потери РФ в войне против Украины

Развязанная Российской Федерацией против Украины, принесла агрессору катастрофические потери как в живой силе, так и в технике.

Почти три года ожесточенного сопротивления украинского народа значительно подорвали боевые возможности российской армии, которая продолжает нести колоссальные потери на всех фронтах.

Общее количество потерь личного состава российских войск, как сообщал Генштаб, за время полномасштабного вторжения превысило 780 тысяч единиц живой силы. Эти данные учитывают как погибших, так и раненых россиян, а также и тех, кто пропал без вести.

Известно, что в течение минувших суток, 29 декабря, потери Российской Федерации в войне против Украины составили 2010 солдат.

Ранее мы сообщали, что глава Пентагона Ллойд Остин, во время Национального форума по безопасности Рональда Рейгана, заявил, что потери России от самого начала полномасштабной войны превышают 700 тысяч единиц живой силы.