Сколько Россия потратила денег на войну против Украины с 2022 года: ответ Пентагона

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потратила более 200 миллиардов долларов на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время Национального форума безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.

"А тем временем Россия заплатила потрясающую цену за безрассудство Путина (Владимир Путин, диктатор РФ, - ред.). С февраля 2022 года Россия понесла по меньшей мере 700 000 жертв. Она потеряла более 200 миллиардов долларов", - заявил глава Пентагона.

Также он добавил, что потери России только за первый год полномасштабной войны больше, чем потери Москвы во всех ее конфликтах, начиная со Второй мировой войны, вместе взятых.

Рекордная сумма на войну

8 декабря Путин подписал закон о бюджете России на 2025 год, предусматривающий 13,5 трлн рублей (более 145 млрд долларов) на оборону, что больше, чем в 2024 году.

Как отметил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, все действия врага свидетельствуют о том, что он рассматривает сценарий продолжения полномасштабной войны против Украины как базовый. В то же время, позиция Киева остается неизменной - мир через силу.

Отдельно добавим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский также подписал бюджет на 2025 год.