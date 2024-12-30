Прикордонники показали, як ліквідували ворожу техніку у Луганській області (відео)

Точна робота прикордонників призвела до знищення значної кількості російської техніки та боєприпасів.

Серед знищеної ворожої техніки

танк супротивника;

дві артилерійські гармати;

склад боєприпасів окупантів;

15 одиниць автотранспорту російських військ.

Втрати РФ у війні проти України

Розв’язана Російською Федерацією проти України, принесла агресору катастрофічні втрати як у живій силі, так і в техніці.

Майже три роки запеклого спротиву українського народу значно підірвали бойові можливості російської армії, яка продовжує зазнавати колосальних втрат на всіх фронтах.

Загальна кількість втрат особового складу російських військ, як повідомляв Генштаб, за час повномасштабного вторгнення перевищила 780 тисяч одиниць живої сили. Ці дані враховують як загиблих, так і поранених росіян, а також і тих, хто зник безвісти.

Відомо, що протягом минулої доби, 29 грудня, втрати Російської Федерації у війні проти України склали 2010 солдатів.

Раніше ми повідомляли, що голова Пентагону Ллойд Остін, під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана, заявив, що втрати Росії від самого початку повномасштабної війни перевищують 700 тисяч одиниць живої сили.