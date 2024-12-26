Потери РФ в Украине превысили 780 тысяч военных, - Генштаб

За минувшие сутки, 25 декабря, российская армия на фронте в Украине потеряла 1540 военных. Всего с 24 февраля 2022 года потери РФ превысили 780 тысяч солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 25 декабря состоялось 211 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают интенсивно атаковать на Покровском направлении.

Отметим, как ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими". В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.

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