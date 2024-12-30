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Более 2 тысяч оккупантов, семь танков и не только: Генштаб обновил потери РФ в войне

Понедельник 30 декабря 2024 08:26
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Более 2 тысяч оккупантов, семь танков и не только: Генштаб обновил потери РФ в войне Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 29 декабря, потери Российской Федерации (РФ) в войне против Украины составили 2010 единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили семь танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 787940 (+2010) человек ликвидировано;
  • танков - 9663 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 20003 (+22) ед.;
  • артиллерийских систем - 21494 (+44) ед.;
  • РСЗО - 1256 ед.;
  • средства ПВО - 1032 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21069 (+31) ед.;
  • крылатые ракеты - 3003 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32551 (+141) ед.;
  • специальная техника - 3670 ед.

Потери России в полномасштабной войне против Украины

Еще в начале декабря глава Пентагона Ллойд Остин, во время Национального форума по безопасности Рональда Рейгана, утверждал, что потери России с самого начала полномасштабной войны превышают 700 тысяч единиц живой силы. В частности он говорил, что враг в целом потратил на войну более 200 миллиардов долларов.

Подробнее о российских потерях с 28 по 28 декабря - по ссылке.

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