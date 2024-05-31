Пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, по данным Генштаба потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составляли почти 1400 оккупантов.

Накануне стало известно, что украинские защитники уничтожили БМП захватчиков на Харьковском направлении. Также пограничники показали серию ударов по их технике на Северном направлении.

На днях украинские разведчики рассказали, как им удалось нанести серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков на Харьковском направлении.

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