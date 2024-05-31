Прикордонники нанесли серію ударів по техніці та БК окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

Нагадаємо, за даними Генштабу втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили майже 1400 окупантів.

Напередодні стало відомо, що українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.Також прикордонники показали серію ударів по їх техніці на Північному напрямку.

Днями українські розвідники розповіли про те, як їм вдалось нанести серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників на Харківському напрямку.

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