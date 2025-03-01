Пограничники накрыли огнем блиндажи россиян на Волчанском направлении (видео)
Воины Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи по противодействию врагу в Харьковской области. В частности, военные нанесли потери противнику на Волчанском направлении, атаковав блиндажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
В ГПСУ проинформировали, что бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт", используя дроны и минометы, нанесли огневые поражения по блиндажам противника, который пытался закрепиться на Волчанском направлении.
"В некоторых случаях враг, заметив наши "птички" пытался поразить их огнем из стрелкового оружия. Но не помогло", - говорится в сообщении.
Как следствие, подтверждено обезврежено 14 солдат армии Российской Федерации. Кроме того, бойцы показали видео, как были атакованы блиндажи.
Также в ГПСУ призвали присоединяться к команде бригады "Гарт", отметив, что в бригаде есть вакансии в таких сферах как IT, аналитики, дроны, связь, техника и медицина.
Напомним, что около недели назад украинские военные показали видео, как уничтожили две колонны российской бронетехники на одном из направлений. В частности, враг устроил очередную попытку прорыва, но атака закончилась для противника потерями.
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