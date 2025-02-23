Силы обороны уничтожили две колонны российской бронетехники (видео)
Российские оккупанты пытались нарушить покой Сил обороны Украины, устроив очередную попытку прорыва. Однако она закончилась для них потерями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
"Чудесное утро, хороший восход. Но враг так не думает. Россияне решили испортить день. Две колонны, 10 единиц бронетехники. Замечательный день стал обыденным", - отметили в бригаде.
Военные объяснили, что противник попытался прорвать украинскую оборону, но ему не удалось.
"Профессионализм, отвага, честь. КПД 90 процентов противника стертого с украинской земли", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сегодня беспилотники ВСУ нанесли удар по вражеской артиллерии на одном из ключевых направлений. Они уничтожили четыре российские гаубицы.
Заметим, что сейчас украинские защитники продолжают сдерживать наступательные действия российских войск.
В частности, на Покровском направлении за минувшие сутки остановлено 34 атаки противника вблизи Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Проминя, Даченского, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Андреевки и Улаклы. Враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Харьковском направлении зафиксировано пять атак в районах Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. На Купянском направлении продолжается активное противостояние, за сутки произошло три атаки у Загрызово.
Ожесточенные бои также продолжаются и на Лиманском направлении, где оккупанты 13 раз пытались прорвать оборону вблизи Ивановки, Колодязов, Ямполовки и в Серебрянском лесу.
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