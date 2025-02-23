ua en ru
Вс, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Силы обороны уничтожили две колонны российской бронетехники (видео)

Украина, Воскресенье 23 февраля 2025 19:26
UA EN RU
Силы обороны уничтожили две колонны российской бронетехники (видео) Фото: военные уничтожили две колонны российской бронетехники (facebook.com/110separatebrigade)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты пытались нарушить покой Сил обороны Украины, устроив очередную попытку прорыва. Однако она закончилась для них потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Чудесное утро, хороший восход. Но враг так не думает. Россияне решили испортить день. Две колонны, 10 единиц бронетехники. Замечательный день стал обыденным", - отметили в бригаде.

Военные объяснили, что противник попытался прорвать украинскую оборону, но ему не удалось.

"Профессионализм, отвага, честь. КПД 90 процентов противника стертого с украинской земли", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сегодня беспилотники ВСУ нанесли удар по вражеской артиллерии на одном из ключевых направлений. Они уничтожили четыре российские гаубицы.

Заметим, что сейчас украинские защитники продолжают сдерживать наступательные действия российских войск.

В частности, на Покровском направлении за минувшие сутки остановлено 34 атаки противника вблизи Водяного Второго, Новоторецкого, Елизаветовки, Проминя, Даченского, Котлиного, Удачного, Новоалександровки, Андреевки и Улаклы. Враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Харьковском направлении зафиксировано пять атак в районах Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного. На Купянском направлении продолжается активное противостояние, за сутки произошло три атаки у Загрызово.

Ожесточенные бои также продолжаются и на Лиманском направлении, где оккупанты 13 раз пытались прорвать оборону вблизи Ивановки, Колодязов, Ямполовки и в Серебрянском лесу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
РФ выпустила по Украине баллистику и рекордное количество дронов. Сколько сбила ПВО
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине