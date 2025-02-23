Силы обороны уничтожили две колонны российской бронетехники (видео)

Российские оккупанты пытались нарушить покой Сил обороны Украины, устроив очередную попытку прорыва. Однако она закончилась для них потерями.

"Чудесное утро, хороший восход. Но враг так не думает. Россияне решили испортить день. Две колонны, 10 единиц бронетехники. Замечательный день стал обыденным", - отметили в бригаде.

Военные объяснили, что противник попытался прорвать украинскую оборону, но ему не удалось.

"Профессионализм, отвага, честь. КПД 90 процентов противника стертого с украинской земли", - говорится в сообщении.