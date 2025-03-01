Прикордонники накрили вогнем бліндажі росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Воїни Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з протидію ворог у Харківській області. Зокрема, військові завдали втрат противнику на Вовчанському напрямку, атакувавши бліндажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ поінформували, що бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт", використовуючи дрони та міномети, завдали вогневих уражень по бліндажах противника, який намагався закріпитися на Вовчанському напрямку.

"У деяких випадках ворог, помітивши наші "пташки" намагався вразити їх вогнем зі стрілецької зброї. Але не допомогло", - йдеться у повідомленні.

Як наслідок, підтверджено знешкоджено 14 солдатів армії Російської Федерації. Крім того, бійці показали відео, як було атаковано бліндажі.

Також у ДПСУ закликали приєднуватися до команди бригади "Гарт", зазначивши, що у бригаді є вакансії у таких сферах як IT, аналітики, дрони, зв'язок, техніка і медицина.