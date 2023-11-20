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Пограничники о возможной блокаде пункта пропуска "Шегини": подтверждений пока нет

Иллюстративное фото: пограничники высказались о возможной блокаде пункта пропуска "Шегини" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Официальных подтверждений информации о том, что польские перевозчики могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медыка" на границе с Украиной, пока нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Польские перевозчики, которые устроили забастовку на границе с Украиной, пригрозили заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медыка" со среды, 22 ноября. Сейчас он не заблокирован и за прошедшие сутки там прошли около 500 фур. 

"Конечно, мы видели сообщения о возможной блокаде и на этом направлении, но официальных подтверждений пока у нас нет. Увеличение очередей исключать нельзя, учитывая, что польские перевозчики две недели блокируют три пункта, и переговоры ни к чему не привели", - отметил Демченко.

Блокада границы с Украиной

Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенное".

В результате таких действий границу не могут пересечь около 2 900 грузовиков. 

Перевозчики требуют, чтобы украинские власти выполнили их условия взамен на прекращение блокады границы. 

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина

 

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