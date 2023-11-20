Пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей временно приостановил работу: в чем причина
В пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе временно приостановлены пропускные операции из-за отсутствия электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Из-за отсутствия электроснабжения в пункте пропуска "Медика" (Польша) пропуск лиц и транспортных средств на выезд из Украины смежной Стороной временно приостановлен", - говорится в сообщении ГПСУ.
Пограничники просят граждан учесть эту информацию при пересечении границы.
Обновлено 11:15
Как сообщили в ГПСУ, работа пункта пропуска "Шегини" возобновлена.
Ситуация на границе с Польшей
Напомним, ранее сообщалось, что очереди на практически заблокированных протестующими польскими перевозчиками трех КПП на границе Украины к утру, 18 ноября, увеличились. Поэтому часть перевозчиков "перекинулись" на пункт пропуска "Шегини".
Как рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, участники акции продолжают требовать выполнения своих требований и из-за того, что эти три направления (КПП - ред.) фактически заблокированы, перевозчики "перекинулись" на другие пункты пропуска, для того, чтобы пересечь границу.
"Поэтому видим скопления и по другим направлениям. Это, в частности, по пункту пропуска "Шегини". Это по состоянию на утро около 1200 грузовиков, ожидающих возможности пересечь границу", - отметил представитель погранслужбы.
Прогнозировать ситуацию сложно
В ГПСУ надеются, что эта ситуация разрешится как можно быстрее. Но, Демченко напомнил, что участники акции отмечали, что их действия будут длительными - как минимум до конца года.
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