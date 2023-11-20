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Прикордонники про можливу блокаду пункту пропуску "Шегині": підтверджень поки що немає

Ілюстративне фото: прикордонники висловилися про можливу блокаду пункту пропуску "Шегіні" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Офіційних підтверджень інформації про те, що польські перевізники можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Україною, наразі немає.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Польські перевізники, які влаштували страйк на кордоні з Україною, пригрозили заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" з середи, 22 листопада. Зараз він не заблокований і минулої доби там пройшли близько 500 фур.

"Звичайно, ми бачили повідомлення про можливу блокаду і на цьому напрямі, але офіційних підтверджень поки що у нас немає. Збільшення черг виключати не можна, враховуючи, що польські перевізники два тижні блокують три пункти, і переговори ні до чого не привели", - зазначив Демченко.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, раніше польські перевізники заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин - Дорогуськ", "Краковець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребінне".

Внаслідок таких дій кордон не можуть перетнути близько 2 900 вантажівок.

Перевізники вимагають, щоб українська влада виконала їхні умови замість припинення блокади кордону.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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