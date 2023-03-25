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Пограничники из минометов обезвредили 11 россиян в Донбассе

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Донецкая область, Суббота 25 марта 2023 19:34
Пограничники из минометов обезвредили 11 россиян в Донбассе Фото: Пограничники из минометов обезвредили 11 россиян на Донбассе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники в Донецкой области обезвредили 11 россиян из минометов. Часть окупантов удалось полностью ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Активное применение охранниками границы минометных расчетов в сочетании с аэроразведкой всегда превращает оккупантов в "удобрения" для украинского чернозема", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Донецкой области минометчики ГПСУ накрыли огнем позиции и места скопления вражеской пехоты.

"В результате уничтожены 4 оккупанта, еще 7 - ранены", - добавили в пограничной службе.

Напомним, что российские солдаты продолжают постоянно обстреливать Бахмут. В городе много поврежденных многоэтажек.

Украинские военные уничтожили два пункта управления РФ и отразили более 50 вражеских атак в Донецкой области.

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