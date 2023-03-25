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Прикордонники з мінометів знешкодили 11 росіян на Донбасі

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Донецька область, Субота 25 березня 2023 19:34
Прикордонники з мінометів знешкодили 11 росіян на Донбасі Фото: Прикордонники з мінометів знешкодили 11 росіян на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські захисники у Донецькій області знешкодили 11 росіян з мінометів. Частину окупантів вдалося повністю ліквідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Активне застосування охоронцями кордону мінометних розрахунків в поєднанні з аеророзвідкою завжди перетворює окупантів на "добрива" для українського чорнозему", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби в Донецькій області мінометники ДПСУ накрили вогнем позиції та місця скупчення ворожої піхоти.

"В результаті знищено 4 окупантів, ще 7 - поранено", - додали у прикордонній службі.

Нагадаємо, що російські солдати продовжують постійно обстрілювати Бахмут. У місті багато пошкоджених багатоповерхівок.

Українські військові знищили два пункти управління РФ та відбили понад 50 ворожих атак у Донецькій області.

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