Пограничники показали, как сейчас выглядит Бахмут (видео)
Российские солдаты продолжают постоянно обстреливать Бахмут. В городе много поврежденных многоэтажек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
В МВД показали видео, на котором можно заметить, как оккупанты атакуют наших защитников. При этом на кадрах видно разрушенные в результате российской агрессии многоэтажки.
"Пограничники показали свое "адское" путешествие в городе Бахмут. Каждая дорога в городе - это дорога жизни", - сказано в сообщении пограничников.
Напомним, ранее в британской разведке сообщали, что наступление россиян на Бахмут захлебнулось.
В ВСУ отметили, что такая информация Британии требует дополнительного подтверждения.
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