ВСУ отразили более 50 вражеских атак на Донбассе и уничтожили два пункта управления РФ, - Генштаб

Украинские военные уничтожили два пункта управления РФ и отразили более 50 вражеских атак в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 23 авиационных удара, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины. Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками было отбито более 50 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена. На территории Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Мирополье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Волчанск, Вильча, Волоховка, Землянки, Амбарное, Колодезное Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов, в частности, Двуречная Харьковской области; Купянск, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Выемка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, удерживаемого нашими защитниками, а также в районе Предтечино Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Дружба.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области. Не имел успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, что рядом с линией столкновения, а именно: Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Угледар, Великая Новоселка, Времовка, Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия. Совершает обстрелы населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Луговское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Берислав, Бургунка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и города Херсона.

Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, которые загружают награбленное имущество местных жителей.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.