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Пограничники дроном ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом, видео

Фото: ГНСУ ликвидировали группу оккупантов (pixabay-com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные с помощью дрона ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Ударные дроны серии "Смерть оккупантам" работают возле Бахмута", - сообщили в пограничной службе.

 

По данным ГПСУ, пограничная аэроразведка отследила перемещение российской пехоты и обнаружила вражеских наблюдателей.

После чего меткой бомбардировкой были обезврежены трое российских захватчиков.

"При этом останки одного из них (оккупантов - ред.) вылетели из окопа", - добавили в службе.

Оперативное окружение Бахмута: что известно

В мае командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский говорил, что ВСУ приближаются к оперативному окружению Бахмута.

При этом, в конце июля эксперт в комментарии РБК-Украина отмечал, что, несмотря на недостаток артиллерии и, на первый взгляд, скромные территориальные успехи, продвижение украинских сил в районе Бахмута очевидно.

Хотя, по его словам, сейчас Бахмут и не находится в полуокружении, если существующая динамика сохранится, то россияне наконец-то потеряют Бахмут, потому что ВСУ создают все условия, чтобы достичь этой цели.

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