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Прикордонники дроном ліквідували групу окупантів під Бахмутом, відео

Фото: ДПСУ ліквідували групу окупантів (pixabay-com)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові за допомогою дрону ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"Ударні дрони серії "Смерть окупантам" працюють біля Бахмута", - повідомили в прикордонній службі.

 

За даними ДПСУ, прикордонна аеророзвідка відстежила переміщення російської піхоти й виявила ворожих спостерігачів.

Після чого влучним бомбардуванням було знешкоджено трьох російських загарбників.

"При цьому рештки одного з них (окупантів - ред.) вилетіли з окопу", - додали в службі.

Оперативне оточення Бахмута: що відомо

У травні командувач Східним угрупованням військ Олександр Сирський говорив, що ЗСУ наближаються до оперативного оточення Бахмута.

При цьому, наприкінці липня експерт у коментарі РБК-Україна зазначав, що попри нестачу артилерії та, на перший погляд, скромні територіальні успіхи, просування українських сил у районі Бахмуту очевидне.

Хоча, за його словами, зараз Бахмут і не перебуває у півоточенні, якщо існуюча динаміка збережеться, то росіяни нарешті втратять Бахмут, бо ЗСУ створюють усі умови, щоб досягти цієї мети.

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