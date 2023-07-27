Где Россия идет на прорыв и сорвет ли это наступление ВСУ на Бахмут: обзор фронта

О попытках россиян прорвать фронт в Луганской области, ситуации под Бахмутом и на юге, а также о том, как удары по объектам в Крыму могут повлиять на темпы наступления, – ниже в материале РБК-Украина.

Враг прорывает фронт?

Российское наступление продолжается на отрезке от Купянска до Лимана. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее отмечал, что противник сосредоточил более 100 000 человек, 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Почти столько, сколько на пике составляла численность советских войск в Афганистане в 1980-х.

Интенсивные бои идут уже две недели. Как заявил представитель Генштаба Андрей Ковалев, врага удается сдерживать, он несет большие потери и задействует резервы. Согласно карте проекта DeepState, реальная опасная ситуация для ВСУ сложилась под Сватовым на стыке Харьковской, Луганской и Донецкой областей возле села Кармазиновка.

Здесь Россия расширила плацдарм на западном берегу реки Жеребец и вбивает клин в украинскую оборону на глубину до 5 км. По данным портала, россияне якобы взяли под контроль населенные пункты Новоегоровка, Сергеевка и Надия.

Россияне могли взять под контроль три села под Сватовым, но украинская сторона отрицает (фото deepstatemap.live)

О взятии сел и продвижении на глубину до 2 км говорили в российском минобороны. В то же время эксперты Института изучения войны (ISW) не нашли визуального подтверждения данной информации. А представители ВСУ опровергают потерю территорий.

"Тактическая линия там особо не изменилась", – заявил накануне Череватый в комментарии CNN.

Все выглядит так, будто оккупанты пытаются продвинуться к реке Оскол и по меньшей мере создать буферную зону вокруг Луганской области. Отметим, полный захват этого региона декларировался как одна из целей российско-украинской войны. Вероятно, противник хочет выйти на берег Оскольского водохранилища, занять Боровую и рассечь украинскую группировку.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что российское наступление на Лимано-Купянскую ось планировалось еще с конца 2022 года. И программа максимум – полностью выйти на нее.

"Программа минимум – отвлечь внимание Сил обороны от Запорожской и Донецкой областей и заставить перебросить ресурсы на новый участок. И, безусловно, в рамках программы минимум хотят хотя бы выйти на административные границы Луганской области", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Военный эксперт Владислав Селезнев не исключает, что прорывом на Боровую россияне хотят зафиксировать линию фронта вдоль левого берега Оскола, чтобы выйти на переговорный трек с Украиной с учетом "новых реалий". Здесь они задействовали элитную 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию, то есть бросили в бой лучших из лучших.

"Так как мы не подтверждаем потерю трех населенных пунктов, я думаю, ситуация следующая. Враг двинулся вперед, взял их под контроль, но наши силы перешли в контрнаступление и все вернули. Поскольку мало выйти на рубежи и позиции, на них нужно еще закрепиться", – добавил он.

Эксперт также соглашается с тем, что россияне пытаются заставить Украину отвлечь силы из-под Бахмута. Где для них складывается действительно кризисная ситуация.

До окружения Бахмута еще далеко

На Бахмутском направлении идет наше наступление на северном и южном флангах. Здесь Силы обороны занимают ключевые высоты, устанавливая огневой контроль над Бахмутом.

Согласно официальным данным, есть успехи на южном фланге. Противника выбили с позиций в районе Андреевки, а российские телеграмм-каналы и вовсе в панике сообщают о якобы прорыве оборонных рубежей до самого села.

По словам Сергея Череватого, освобождение Андреевки, как и любого другого населенного пункта в этом районе, позволит завершить операцию по окружению Бахмута, вытеснить или взять врага в кольцо.

Силы обороны Украины обходят Бахмут с юга (фото deepstatemap.live)

Кроме того, войска продвигаются и в районе Клещиевки в 7 километрах от Бахмута. На днях российские "военкоры" в очередной раз забили тревогу о том, что их силы якобы отступили из населенного пункта. Эта информация не пока не подтверждается.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский считает, что Бахмут уже в полуокружении, которым нельзя не воспользоваться. По его словам, созданы все условия, чтобы вернуть город под контроль. Причем гораздо меньшей ценой, чем за него заплатила Россия. А еще командующий сетует на превосходство РФ в артиллерии, потому что наши войска могут ответить лишь одним выстрелом на 7-8.

Несмотря на нехватку артиллерии и, на первый взгляд, скромные территориальные успехи, продвижение украинских сил очевидно. И если динамика сохранится, то россияне в конце концов лишатся Бахмута.

"Хотя прямо сейчас я не вижу, чтобы Бахмут был в полуокружении. Да и вообще не понимаю это определение. Знаю, что такое окружение, оперативное или тактическое окружение. Пока об окружении говорить рано, но наши силы точно создают все условия для этого", – считает Александр Коваленко.

По его словам, продвижение с флангов должно полностью закрыть город. В таком случае если россияне решат держать оборону, то окажутся в окружении. Если нет – начнут отступать. Но точно не раньше, чем столкнутся с угрозой потери логистических артерий восточном секторе. Пока же украинские силы до конце не перерезали даже дороги на юг и север.

Наступление с южной стороны идет быстрее, чем на северной. Как отмечает Сергей Череватый, причина в хорошей подготовке врага, наличии водных препятствий и других моментов, которые военные предпочитают не раскрывать. При этом он намекает, что стоит ждать хороших новосте, которые в скором времени могут поступить из Бахмута.

На южном фронте тоже успехи

Представители Генерального штаба несколько дней подряд отчитываются о продвижении в районе Старомайорского (Донецкая область) и закреплении на достигнутых рубежах. Это Бердянское направление.

Как заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, ударные подразделения вклинились в оборону противника на расстояние до 1,4 км. В районе Старомайорского линия фронта сдвинулась на 500 метров южнее. Также сообщалось о попытках россиян вернуть позиции в окрестностях Приютного, но все они провалились.

Главная задача, по мнению эксперта Александра Коваленко, – выйти на Старомлиновку.

"Именно она является опорником российских оккупантов, вершиной второй линии обороны в этой локации. Поэтому процесс вполне логичен – сначала пройти Старомайорское, выровнять фланги, выйти на вторую линию, где уже задействовать основные ударные группы для прорыва", – отметил он в беседе с изданием.

Украинские силы улучшают позиции в районе Старомайорского и Приютного (фото deepstatemap.live)

Что будет после Старомлиновки, зависит от того, как пройдет тот самый прорыв. Эксперт подчеркивает, что движение на Бердянск, Токмак или куда-либо еще будет определяться ситуацией на линии столкновения.

На Мелитопольском направлении пока без особых перемен. Здесь Силам обороны мешают плотные минные поля и ожесточенное сопротивление россиян. Представитель Генштаба Андрей Ковалев отмечает, что на днях они пытались вернуться на позиции северо-восточнее села Работино (Запорожская область), но безуспешно. Одновременно враг задействует резервы и перемещает войска.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что ускорить наступление может только тотальное превосходство в воздухе. По словам Владислава Селезнева, на юге у нас нет преимущества ни в авиации, ни в средствах ПВО. А саперы работают в крайне опасных условиях.

"Я не думаю, что в ближайшей перспективе нам удастся пройти такое расстояние, чтобы рассуждать об освобождении Мелитополя. Кроме очень плотного минирования, враг оказывает яростное сопротивление. Поэтому наше движение будет медленным и постепенным, но, конечно, неотвратимым", - добавил эксперт.

На Мелитопольском направлении пока без существенного продвижения (фото deepstatemap.live)

С другой стороны, помочь справиться с врагом может планомерный подрыв его боеспособности. И, похоже, Украина делает большую ставку на удары по объектам в оккупированном Крыму.

Длинная рука достает до Крыма

На прошлой неделе, 17 июля, неизвестные морские дроны-камикадзе атаковали Крымский мост. С начала полномасштабного вторжения это второй удар, который привел к серьезным повреждениям. В результате обрушился один пролет автомобильной части, железнодорожная ветка не пострадала.

Официально Украина не подтверждает причастность, но источники РБК-Украина говорят о спецоперации СБУ и Военно-морских сил. И эта версия выглядит правдоподобной с учетом вчерашнего заявления главы СБУ Василия Малюка, назвавшего атаку в октябре 2022 года "одной из наших реализаций".

По мнению аналитиков ISW, повреждение моста будет иметь долгосрочные негативные последствия для южной группировки РФ. Владислав Селезнев не так оптимистичен, поскольку автомобильное движение по мосту возобновили уже на следующий день.

"Железнодорожное сообщение вообще никуда не исчезало, а это значит, что у россиян есть возможность снабжать свои бригады всем необходимым. Что касается автомобильной части, то россияне будут восстанавливать ее до конца года. Успеют ли? Точно никто сказать не может. Я уверен, что чем дальше, тем больше будет подобных ударов", - отметил он в беседе с РБК- Украина.

Через пару дней после инцидента на мосту прогремели взрывы на Старокрымском полигоне. Там находился большой склад боеприпасов, и детонация продолжалась больше суток. Оккупанты эвакуировали тысячи человек, перекрывали дороги и останавливали поезда. По данным телеграмм-канала ASTRA, на полигоне хранились тонны артиллерийских снарядов, минометные мины, гранаты и стрелковое оружие.

Отметим, объект находится на расстоянии около 250 км от линии фронта. То есть в зоне теоретического поражения высокоточными авиационными ракетами Storm Shadow и SCALP-EG, которые недавно получили Вооруженные силы Украины.

Затем 22 июля неизвестные беспилотники атаковали аэродром в поселке Октябрьское (Красногвардейский район). На нем были нефтебаза и склад боеприпасов. В понедельник прилетело по складу в Джанкойском районе, и, по данным партизан, уничтожены противокорабельные ракеты "Оникс", которыми Россия бьет по Одессе. Во вторник был атакован ремонтный батальон, а накануне что-то взрывалось в Красноперекопском районе и Севастополе, летали вертолеты и работала ПВО.

"Я люблю цифры. За минувшую неделю "бавовна" не менее шести раз посещала территорию Крыма. Вице-премьер (по цифровой трансформации, – ред.) Михаил Федоров обещает, что "бавовны" будет больше, и это хорошая новость. Это означает, что Украина наконец сформировала флот ударных дронов, которые уничтожат вражескую военную инфраструктуру", – отметил Селезнев.

Александр Коваленко уточняет, что, например, взрывы на складах создают проблемы с пропорциональным распределением боекомплекта. Проще говоря, российские подразделения на юге рискуют остаться без снарядов.

"Удары по объектам в Крыму позитивно повлияют на возможности Сил обороны Украины вести наступление на юге. И я более чем уверен, что этот процесс будет продолжаться", - подытожил эксперт.