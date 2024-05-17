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Неудачная попытка форсирования: пограничники показали сдерживание противника возле Волчанска

Харьковская область, Пятница 17 мая 2024 11:52
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Неудачная попытка форсирования: пограничники показали сдерживание противника возле Волчанска Фото: пограничники показали видео уничтожения противника возле Волчанска (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники отбили очередную атаку пехоты врага у Волчанска. Соответствующее видео разместили в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечается в сообщении, пограничная аэроразведка обнаружила перемещение пехоты захватчиков. Украинские защитники с позиций открыли по вражеским силам огонь из пулеметов.

"Один оккупант "доатаковался" уже в реке, на дне которой так и остался", - отметили в ГПСУ.

Работа украинских защитников в Волчанске

Вчера сообщалось, что украинские защитники уничтожили в Волчанске вражеский танк Т-72.

Недавно украинские воины показали "зачистку" Волчанска от вражеских солдат.

Кроме того, украинские пограничники показали уничтожение вражеской замаскированной БМП оккупантов в окрестностях города.

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