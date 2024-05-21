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Около 1400 захватчиков и 34 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Вторник 21 мая 2024 07:33
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Около 1400 захватчиков и 34 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: ВСУ разбили 72 единицы вражеской техники за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 20 на 21 мая, составили 1380 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 вражеские боевые бронированные машины (ББМ) и 42 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 495 070 (+1380) человек ликвидированы;
  • танков - 7605 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 699 (+34) ед;
  • артиллерийских систем - 12 779 (+42) ед;
  • РСЗО - 1077 (+1) ед;
  • средства ПВО - 811 (+4) ед;
  • самолетов - 354 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 290 (+54) ед;
  • крылатых ракет - 2207 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 383 (+72) ед;
  • специальной техники - 2085 (+6) ед.

Около 1400 захватчиков и 34 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

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