Около 1400 захватчиков и 34 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: ВСУ разбили 72 единицы вражеской техники за сутки (Getty Images)
Потери России в войне в Украине за сутки с 20 на 21 мая, составили 1380 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 вражеские боевые бронированные машины (ББМ) и 42 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 495 070 (+1380) человек ликвидированы;
- танков - 7605 (+15) ед;
- боевых бронированных машин - 14 699 (+34) ед;
- артиллерийских систем - 12 779 (+42) ед;
- РСЗО - 1077 (+1) ед;
- средства ПВО - 811 (+4) ед;
- самолетов - 354 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 290 (+54) ед;
- крылатых ракет - 2207 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 27 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 383 (+72) ед;
- специальной техники - 2085 (+6) ед.
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