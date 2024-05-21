Около 1400 захватчиков и 34 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 20 на 21 мая, составили 1380 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 вражеские боевые бронированные машины (ББМ) и 42 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.24 ориентировочно составили:

Напомним, Россия давит на нескольких направлениях и укрепляет фронт в Херсонской области.

В ISW объяснили, зачем россияне накапливают ограниченные силы у границы с Сумской областью.

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