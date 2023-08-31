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Один пришел сам. Нацгвардейцы на востоке взяли в плен нескольких россиян

Четверг 31 августа 2023 18:36
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Один пришел сам. Нацгвардейцы на востоке взяли в плен нескольких россиян Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Воины Национальной гвардии Украины взяли в плен трех окупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

"На одну из позиций 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука вышел и добровольно сдался в плен раненый военнослужащий противника. Ему была оказана медицинская помощь и проведена эвакуация", - пишет пресс-служба.

В частности еще двое россиян были взяты в плен в районе Серебрянского лесничества после безуспешных наступательных действий со стороны врага.

Как отмечает министерство, подразделения Национальной гвардии продолжают наносить врагу многочисленные потери и лишать российскую армию наступательного потенциала.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 263 020 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши воины "отминусовали" еще около 610 россиян.

"Хочу жить"

В Украине действует проект "Хочу жить" для россиян, желающих сдаться в плен. Для получения дополнительной информации их родным или близким необходимо позвонить по телефонам:

  • с территории России - +380956886888; +380936886888 и +380976886688;
  • с территории Украины - 688 (только с украинских номеров) и +380443508917.

Также работают горячие линии по номерам +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.

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