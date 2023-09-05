Пограничники уничтожили группу россиян под Лиманом, двоих удалось взять в плен
Силы обороны Украины уничтожили группу россиян на Лиманском направлении в Донецкой области. Двух оккупантов удалось взять в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Двое "заблудившихся" россиян пополнили обменный фонд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведения штурмовых действий на Лиманском направлении бойцы "Стального кордона" уничтожили группу оккупантов, а двух военнослужащих РФ взяли в плен.
"Один из них, по словам, участвует в боевых действиях около недели, другой - 2 дня. Вот и навоевались!", - добавили в ГПСУ.
Украинские бойцы регулярно берут в плен оккупантов
Недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.
Также воины Национальной гвардии Украины взяли в плен трех оккупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.
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