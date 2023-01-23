В приграничных областях РФ прозвучали взрывы: власти жалуются на "обстрел"
Сегодня, 23 января, в Курской и Белгородской областях РФ местные жители услышали громкие взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По их информации, взрывы в Курской области сегодня днем прозвучали в ряде приграничных населенных пунктов.
"В результате обстрела повреждены линии электропередач. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", - заявлял после инцидента губернатор региона Роман Старовойт.
При этом в Белгородской области жители Борисовского района уже сегодня вечером "услышали громкие звуки". Более подробные детали инцидента пока не раскрывают.
Напомним, сегодня в полдень губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял о работе ПВО.
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