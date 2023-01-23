В Белгородской области сообщают о работе ПВО: подробности
В Белгородской области в понедельник, 23 января, сообщают о взрывах. Власти региона утверждают, что сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.
"Над селом Казинка Валуйского городского округа системой ПВО была сбита ракета. Пострадавших и разрушений нет - обломки упали в поле", - заявил он.
Тем временем в местных Telegram-каналах пишут, что над одноим из районов области было слышно боле пять взрывов. Подробностей о "хлопках" пока нет.
Напомним, сегодня утром сообщалось, что под российской Москвой раздался взрыв на металлургическом заводе компании "Молирен".
Также вчера мы писали, что одно из сел в Белгородской области страдает от "хлопков". У жителей Вязового из-за "обстрела" проблемы с линией электропередач.
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