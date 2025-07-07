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Почему нельзя дарить платок женщине: сильная примета, которую лучше не игнорировать

Понедельник 07 июля 2025 21:47
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Почему нельзя дарить платок женщине: сильная примета, которую лучше не игнорировать Почему женщинам нельзя дарить платок и что еще под запретом (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Даже самые искренние подарки могут иметь плохие последствия, если не учитывать приметы. Некоторые вещи считаются "запретными", особенно когда речь идет о подарках для женщины. И не только из-за примет - а из-за глубоких символических смыслов, которые тянутся с давних времен.

Что категорически нельзя дарить женщине и почему это может иметь негативные последствия, рассказывает РБК-Украина.

Можно ли дарить платок женщине

Нет. И в древности верили, что это очень сильная примета. В народных традициях платок символизирует прощание, потерю или вдовство. Подаренный платок может принести слезы, разлуку, одиночество или затяжные переживания.

Именно поэтому женщине не дарят платок даже с самыми лучшими намерениями. Особенно нежелательно дарить платок на праздники, день рождения или как знак примирения. Это считается плохим знаком, который навлекает холод в отношениях или даже финансовые трудности.

Носовые платки тоже дарить не стоит, потому что они символизируют печаль, слезы и простуду. В некоторых странах носовой платок в подарок может иметь очень интересное значение - например, в Испании их дарят в знак отказа кавалеру. А в некоторых постсоветских странах их дарят тем, кто пришел на похороны.

А что еще нельзя дарить женщинам

Ножи, ножницы, острые предметы

Все острое - режет отношения. Такой подарок символизирует конфликты, ссоры, разрывы. Даже кухонный нож в красивой упаковке - негативный знак.

Если вы не знали эту примету и сделали такой подарок, то лучший выход - символически выкупить его любой монетой. Это нейтрализует плохую примету.

Часы

Если вы задумали подарить любимой красивые часы на руку - остановитесь. Потому что такой подарок может привести к разлуке. Во многих культурах мира часы - признак завершения, отсчета до конца. И дарить близким женщинам - очень плохая примета.

Носки и обувь

Такие подарки тоже выбирать не стоит, потому что эта женщина "уйдет" из вашей жизни. Это символы дороги, побега, изменения пути. В народных традициях обувь и носки означают "отпустить человека".

Зеркала

Подаренное зеркало - к одиночеству и тревожным мыслям. Особенно нежелательно делать такие подарки молодым девушкам или женщинам, которые ищут гармонию в себе. Зеркала притягивают негативную энергию и могут навлечь плохие события.

Жемчужины и украшения с белыми камнями

Жемчуг - символ слез. В классической трактовке, жемчуг в украшениях приносит печаль, разочарование, особенно в личной жизни.

Белые камни (лунный камень, опал) - к эмоциональной нестабильности, разрыву отношений.

Свечи, полотенца, черные платки

Такие подарки ассоциируются с трауром и могут вызвать затяжную тоску, потерю энергии, болезни. Особенно, если вы подарите это в трудный период жизни.

Что делать с такими подарками

Есть несколько вариантов, как избавиться от негатива в подаренных вещах.

  • Символически "оплатите" подарок - отдайте за него любую монетку.
  • Если выкупить невозможно - не держите такой подарок дома. Отдайте, подарите, продайте, спрячьте как можно дальше.
  • Сделайте оберег самостоятельно или попросите у того, кто вам подарил запретную вещь.
  • Освятите в церкви подарок (по возможности), окропите святой водой.

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При написании материала были использованы источники: фольклорные сборники украинских этнографов, этнографические материалы Александра Афанасьева, С. Килимника, практика флористов-этнологов из стран Восточной Европы, украинская энциклопедия украинских суеверий и обрядов.

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