По примеру Украины. Пентагон планирует выделить военную помощь Тайваню на 3 миллиарда

Конгресс дал разрешение на общую ежегодную военную помощь Тайваню в размере 3 млрд долларов, но не одобрил финансирование в своем законопроекте о расходах на 2023 финансовый год.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон намерен использовать тот же механизм, который администрация Байдена использовала для передачи военного оборудования Украине.

"Моя команда усердно работает, чтобы убедить, что мы имеем нужные возможности в этой конкретной просадке. И, конечно, у нас есть такие полномочия", - сказал Остин.

Отмечается, что передача вооружений Тайваню является попыткой США сдерживать возможную атаку Китая на остров.