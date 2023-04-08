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По примеру Украины. Пентагон планирует выделить военную помощь Тайваню на 3 миллиарда

Фото: Министр обороны США, генерал Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон просит разрешение у конгресса Соединенных Штатов на выделение ежегодной военной помощи Тайваню в размере 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence news.

Конгресс дал разрешение на общую ежегодную военную помощь Тайваню в размере 3 млрд долларов, но не одобрил финансирование в своем законопроекте о расходах на 2023 финансовый год.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон намерен использовать тот же механизм, который администрация Байдена использовала для передачи военного оборудования Украине.

"Моя команда усердно работает, чтобы убедить, что мы имеем нужные возможности в этой конкретной просадке. И, конечно, у нас есть такие полномочия", - сказал Остин.

Отмечается, что передача вооружений Тайваню является попыткой США сдерживать возможную атаку Китая на остров.

Ранее мы писали, что Китай проведет военные учения с боевой стрельбой у своего побережья близ Тайваня.

Напомним, в соцсетях появились новые секретные документы, описывающие принципы национальной безопасности США. В них речь идет и об Украине, Китае и Ближнем Востоке.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиКитайТайвань