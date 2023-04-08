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За прикладом України. Пентагон планує виділити військову допомогу Тайваню на 3 мільярди

Фото: Міністр оборони США, генерал Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Пентагон просить дозвіл у конгресу Сполучених Штатів на виділення щорічної військової допомоги Тайваню у розмірі 3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence news.

Конгрес дав дозвіл на загальну щорічну військову допомогу Тайваню у розмірі 3 млрд доларів, але не схвалив фінансування у своєму законопроекті про витрати на 2023 фінансовий рік.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон має намір використати той самий механізм, який адміністрація Байдена використала для передачі військового обладнання Україні.

"Моя команда старанно працює, щоб переконати, що ми маємо потрібні можливості у цій конкретній просідці. І, звичайно, у нас є такі повноваження", - сказав Остін.

Зазначається, що передача озброєнь Тайваню є спробою США стримувати можливу атаку Китаю на острів.

Раніше ми писали, що Китай проведе військові навчання з бойовою стріляниною біля свого узбережжя поблизу Тайваню.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися нові секретні документи, які описують принципи національної безпеки США. У них йдеться і про Україну, Китай і Близький Схід.

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