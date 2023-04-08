За прикладом України. Пентагон планує виділити військову допомогу Тайваню на 3 мільярди

Конгрес дав дозвіл на загальну щорічну військову допомогу Тайваню у розмірі 3 млрд доларів, але не схвалив фінансування у своєму законопроекті про витрати на 2023 фінансовий рік.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон має намір використати той самий механізм, який адміністрація Байдена використала для передачі військового обладнання Україні.

"Моя команда старанно працює, щоб переконати, що ми маємо потрібні можливості у цій конкретній просідці. І, звичайно, у нас є такі повноваження", - сказав Остін.

Зазначається, що передача озброєнь Тайваню є спробою США стримувати можливу атаку Китаю на острів.