Пример Черногории: может ли Украина ввести евро до вступления в ЕС

Черногория - это страна, которая перешла на евро до вступления в Европейский Союз, этот шаг вызвал критику Европейской комиссии и Европейского центрального банка, поэтому это не тот путь, которому стоит следовать Украине.

Кроме введения евро естественным образом после вступления в ЕС, возможен также экстремальный сценарий. Так, Черногория ввела евро, оставаясь кандидатом на вступление в ЕС.

Какова специфика кейса Черногории

Такой шаг называется односторонней евроизацией. В таком случае страна не имеет собственной монетарной политики и одновременно не имеет права голоса при принятии решений Европейским центральным банком (ЕЦБ), а также не получает свою долю доходов от эмиссии евро, отметил Владимир Лепушинский.

"Это может быть оптимальным решением для Черногории, которая не имела собственной валюты и до того (использовался югославский динар, а впоследствии - немецкая марка). Однако Европейская комиссия и ЕЦБ неоднократно выражали свое недовольство односторонним использованием евро в Черногории. И это явно не тот путь, по которому должна идти Украина", - подытожил он.

Что теряет Украина от перехода на евро

Он пояснил, что переход на евро означает, что страна теряет инструменты монетарной политики для борьбы с экономическими шоками. Это, в частности, является одним из аргументов, почему крупнейшие экономики стран Центральной и Восточной Европы, несмотря на длительное пребывание в ЕС, до сих пор не внедрили евро.

"Теоретически в рамках ЕС экономические циклы должны быть синхронизированы, а шоки должны влиять на страны более или менее одинаково. Однако на практике это не всегда так. Хотя интеграция стран Центральной и Восточной Европы в европейские цепи поставок поспособствовала синхронизации их экономических циклов с еврозоной, общие шоки обычно меньше влияют на ВВП и инфляцию этих стран", - пояснил Владимир Лепушинский.

Он добавил, что для Украины этот баланс пока еще больше смещен в сторону рисков. Украинская экономика постоянно испытывает очень специфические военные шоки, связанные, в частности, с обстрелами, энергодефицитами и существенными изменениями урожаев.