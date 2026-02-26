Пример Черногории: может ли Украина ввести евро до вступления в ЕС
Черногория - это страна, которая перешла на евро до вступления в Европейский Союз, этот шаг вызвал критику Европейской комиссии и Европейского центрального банка, поэтому это не тот путь, которому стоит следовать Украине.
Об этом рассказал заместитель Главы НБУ Владимир Лепушинский в колонке для РБК-Украина.
Кроме введения евро естественным образом после вступления в ЕС, возможен также экстремальный сценарий. Так, Черногория ввела евро, оставаясь кандидатом на вступление в ЕС.
Какова специфика кейса Черногории
Такой шаг называется односторонней евроизацией. В таком случае страна не имеет собственной монетарной политики и одновременно не имеет права голоса при принятии решений Европейским центральным банком (ЕЦБ), а также не получает свою долю доходов от эмиссии евро, отметил Владимир Лепушинский.
"Это может быть оптимальным решением для Черногории, которая не имела собственной валюты и до того (использовался югославский динар, а впоследствии - немецкая марка). Однако Европейская комиссия и ЕЦБ неоднократно выражали свое недовольство односторонним использованием евро в Черногории. И это явно не тот путь, по которому должна идти Украина", - подытожил он.
Что теряет Украина от перехода на евро
Он пояснил, что переход на евро означает, что страна теряет инструменты монетарной политики для борьбы с экономическими шоками. Это, в частности, является одним из аргументов, почему крупнейшие экономики стран Центральной и Восточной Европы, несмотря на длительное пребывание в ЕС, до сих пор не внедрили евро.
"Теоретически в рамках ЕС экономические циклы должны быть синхронизированы, а шоки должны влиять на страны более или менее одинаково. Однако на практике это не всегда так. Хотя интеграция стран Центральной и Восточной Европы в европейские цепи поставок поспособствовала синхронизации их экономических циклов с еврозоной, общие шоки обычно меньше влияют на ВВП и инфляцию этих стран", - пояснил Владимир Лепушинский.
Он добавил, что для Украины этот баланс пока еще больше смещен в сторону рисков. Украинская экономика постоянно испытывает очень специфические военные шоки, связанные, в частности, с обстрелами, энергодефицитами и существенными изменениями урожаев.
Напомним, 24 февраля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что действующие правила вступления в ЕС были разработаны для условий мирного времени, поэтому на сегодня готовятся новые правила, но они должны быть обсуждены со всеми членами объединения. Она также сообщила, что Украина выполнила 63 из 68 реформ для вступления в ЕС.
Из-за войны реальный ВВП Украины сократился на 21% по сравнению с 2021 годом. Демографическая ситуация остается критической: более 6 млн украинцев находятся за границей, а количество детей в стране уменьшилось на 2,4 млн, об этом говорится в отчетах Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и правительства Украины.
В ночь на 26 февраля Россия осуществила очередной массированный обстрел критической инфраструктуры и жилых домов в Украине. Было выпущено 420 дронов и 39 ракет различных типов, в том числе 11 баллистических. В частности, удары пришлись по газовой инфраструктуре на Полтавщине, электроподстанциям Киевской и Днепропетровской областей.