Пример безответственной риторики. В Госдепе осудили заявления Путина о ядерном оружии

В Государственном департаменте США осудили заявление российского диктатора Владимира Путина о возможном перемещении тактического ядерного оружия России на территорию Беларуси.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Мы осуждаем такие заявления. Это последний пример безответственной ядерной риторики, которую мы видели со стороны России", - отметил он.

Пател отметил, что РФ - единственная страна, стремящаяся так подорвать стратегическую стабильность в Европе и наносить такой вред контролю над вооружениями.

"Решение Москвы привело к прекращению действия Договора РСМД в 2019 году, а недавно Россия заявила о приостановлении участия в Договоре СНВ-ІІІ", – добавил он.

В этой связи представитель Госдепа напомнил заявление лидеров стран-членов G7 о том, что любое использование химического, биологического или ядерного оружия в войне, развязанной Путиным в Украине, "будет иметь серьезные последствия".