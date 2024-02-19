Прикинулись военными. Пограничники поймали мужчин, которые пытались сбежать из Украины

По информации ГПСУ, пограничники остановили автомобиль с нарушителями на трассе Одесса-Рени. Водитель пытался подвезти в Молдову двух мужчин, которые переоделись в военную форму, чтобы сбить правоохранителей с толку.

За такие "услуги" каждый должен был заплатить водителю от 5 до 6 тысяч долларов.

На нарушителей составили админпротоколы. При этом насчет водителя направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления.

Схемы уклонистов

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Служба безопасности Украины ликвидировала четыре схемы выезда за границу военнообязанных мужчин.

К примеру, в Полтаве был задержан местный житель, который продавал военнообязанным членские билеты одной из общественных организаций по борьбе с коррупцией.

А в Житомирской области задержали местного жителя, который предлагал "уклонистам" забронировать их от мобилизации или "списать" с воинского учета по состоянию здоровья.