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Прикинулися військовими. Прикордонники зловили чоловіків, які намагалися втекти з України

Фото: прикордонники спіймали чоловіків, які намагалися втекти з України (t.me/DPSUkr)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники впіймали ухилянтів, які намагалися втекти з країни до Молдови. Чоловіки прикинулися військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

За інформацією ДПСУ, прикордонники зупинили автомобіль з порушниками на трасі Одеса-Рені. Водій намагався підвезти до Молдови двох чоловіків, які переодяглися у військову форму, щоб збити правоохоронців з пантелику.

За такі "послуги" кожен мав заплатити водієві від 5 до 6 тисяч доларів.

На порушників склали адмінпротоколи. При цьому щодо водія направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.

Схеми ухилянтів

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Служба безпеки України ліквідувала чотири схеми виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків.

Приміром, у Полтаві було затримано місцевого жителя, який продавав військовозобов'язаним членські квитки однієї з громадських організацій боротьби з корупцією.

А в Житомирській області затримали місцевого жителя, який пропонував ухилянтам забронювати їх від мобілізації або "списати" з військового обліку за станом здоров'я.

 

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