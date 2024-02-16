В Украине ликвидировали еще четыре схемы по уклонению от мобилизации: в каких регионах

Правоохранители ликвидировали новые схемы, которые позволяли военнообязанным мужчинам незаконно уклоняться от мобилизации и выезжать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Детали дела

В Украине заблокировали еще 4 схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок.

За деньги они предлагали военнообязанным скрыться от призыва на основании поддельных медицинских справок и удостоверений представителей общественных организаций.

Стоимость таких "услуг" оценивали до шести тысяч долларов. По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Полтава

Правоохранители задержали местного жителя, который продавал военнообязанным членские билеты одной из общественных организаций по борьбе с коррупцией.

По данным следствия, фейковый документ внешне был похож на удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

"Пакет услуг" предусматривал инструктаж клиентов по использованию подделки во время общения с должностными лицами военкоматов, чтобы избежать повестки.

Житомирская и Ивано-Франковская области

В Житомирской области задержали местного жителя, который предлагал "уклонистам" забронировать их от мобилизации или "списать" с воинского учета по состоянию здоровья.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

А в Ивано-Франковской области разоблачили руководителя компании-перевозчика, который фиктивно оформлял уклонистов на свое предприятие.

Затем он вносил персональные данные в систему "Шлях" для беспрепятственного выезда их за границу как водителей международных пассажирских рейсов.

Ровенская область

Также СБУ ликвидировала еще один канал побега военнообязанных в Евросоюз. К организации нелегального "трафика" причастен руководитель местной фирмы, которая занимается грузовыми перевозками.

Вместе с тремя сообщниками он подыскивал "уклонистов" и оформлял их водителями-дальнобойщиками, которые выезжали в страны ЕС.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

А вчера Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) задержала водителя, пытавшегося перевезти трех "уклонистов" до границы с Молдовой.