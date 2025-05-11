Прикарпатье утром засыпало снегом (видео)

Утром 11 мая в Ивано-Франковской области выпал снег. В горах держится ощутимый мороз.

"По состоянию на 07:25, 11.05.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег. Ветер северный 6 м./с. Температура воздуха -6°С. В течение суток выпало около 5 см. снега", - рассказали спасатели.

Как отмечают в ГСЧС, туристам лучше быть осторожными во время путешествий.

"Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", - напоминают они.

В сети выкладывают кадры заснеженного Прикарпатья. В частности, по данным пользователей, в Яблунице на Ивано-Франковщине идет снег утром 11 мая.

При этом, согласно прогнозу, снег в этом регионе в течение дня сменит обильный дождь, а ночью температура опустится до -3 градусов.