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Сдавал позиции украинской ПВО врагу. СБУ задержала российского агента

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Черкасская область, Четверг 12 января 2023 11:12
Сдавал позиции украинской ПВО врагу. СБУ задержала российского агента Фото: СБУ задержала российского агента, разведывавшего позиции украинской ПВО (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности задержала российского агента, разведывавшего позиции украинской ПВО в Черкасской области. Также он "сливал" врагу данные для нанесения ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что злоумышленником оказался работник медучреждения, которого в начале полномасштабного вторжения завербовала ФСБ.

Фото: СБУ задержала российского агента, разведывавшего позиции украинской ПВО (ssu.gov.ua)

Так, по указаниям россиян, мужчина объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

В первую очередь, как отметили в СБУ, вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны и места дислокации ВСУ.

Также он передавал оккупантам и координаты украинских блокпостов и админзданий правоохранительных органов в Черкассах.

Помимо этого злоумышленник "сливал" ФСБ нахождение объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических для подготовки россиянами ракетных ударов.

Известно, что силовики задержали мужчину на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах.

Как установило следствие, предатель передавал разведданные своему российскому куратору через анонимный телеграмм-канал в виде "отметок" на электронных картах и фотоматериалах.

Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанного, где изъяли мобильный телефон и планшет с переписками с ФСБ.

Также у фигуранта обнаружен паспорт образца бывшего СССР и прокремлевская символика.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, ранее в Днепропетровской области СБУ задержала российского агента, который наводил вражеские ракеты на ТЭС и "охотился" за местными системами ПВО.

Также мы писали, что СБУ в Киеве разоблачила "фабрику троллей", призвавшую людей поддерживать армию РФ.

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Служба безопасности Украины ФСБ ПВО Черкасская область
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