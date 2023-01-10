Стало известно, сколько российских диверсантов и шпионов задержали с начала войны
Стражи порядка задержали более 600 шпионов и российских диверсантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"С начала полномасштабной агрессии РФ Служба безопасности Украины расследует более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа", - говорится в сообщении.
По информации от СБУ, более 340 из них - направлены в суд. Правоохранителям удалось разоблачить более 600 российских агентов и шпионов, проводивших разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства.
"Так в результате многоэтапной спецоперации задержана диверсионно-разведывательная группа российской военной разведки", - добавили в СБУ.
Вражеская агентура занималась подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста.
Напомним, что двое мужчин в Киеве решили организовать "фабрику троллей" и призвать людей поддерживать армию РФ. Правоохранителям удалось обнаружить и нейтрализовать агентурную сеть.
Главный инженер комбината хлебопродуктов в Купянске во время оккупации города отправился на сотрудничество с РФ и вывозил зерно в Ростов-на-Дону. После деоккупации города правоохранители обнаружили его и заключили под стражу.
СБУ задержала во Львовской области российского агента, приводившего вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. У него нашли фото с Петром Симоненко, руководившим запрет Компартией в Украине.
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