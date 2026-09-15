На Прикарпатье и в Чернигове готовили теракты: среди фигурантов - эксчиновник ГСЧС

СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю главы ГСЧС и руководителю областной ячейки известной политической силы. Они готовили подрыв строительного крана, теракт и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В СБУ не называют имен задержанных, но, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Аверьянове, который в 2015-2016 годах был заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также Дмитрия Никитина, возглавляющего Черниговскую областную организацию партии "ВО".
Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию и предотвратила серию резонансных терактов и заказное нападение, в рамках которого готовилось покушение на жизнь общественного активиста.
Вину Никитина уже установили. Он скрывается за границей и оттуда организовывал и финансировал поджоги и теракты на западе и севере страны.
По данным следствия, злоумышленники планировали взорвать строительный кран возле одного из жилищных комплексов Чернигова.
Расчет организаторов был жестоким:
Чтобы воплотить замысел, фигуранты искали исполнителей из-за личных связей в криминальной среде. Этим занимался еще один лидер группировки, прикрывавшийся должностью руководителя регионального отделения общественной организации.
Каждый шаг злоумышленников фиксировали сотрудники Службы безопасности на раннем этапе подготовки.
Контрразведчики провели оперативную комбинацию и ввели в преступную группу подконтрольных людей. Благодаря этому удалось имитировать взрыв крана и не допустить реальную трагедию.
Так же на опережение сорвали еще один теракт - подрыв территориального центра комплектования на Прикарпатье.
Исполнители по инструкциям организаторов изготовили самодельную бомбу из пластида и электродетонаторов. Устройство планировали забросить в окно админздания.
При содействии руководства ТЦК и СП в Ивано-Франковской области сотрудники СБУ тоже имитировали взрыв и не допустили жертв.
После этого эксчиновник ГСЧС пошел дальше. Он заказал подрыв частных домов председателя и двух судей Черниговского апелляционного суда.
В 2024 году именно эти судьи приговорили фигуранта к семи годам заключения за угон автомобиля.
Кроме того, бывший чиновник организовал нападение на местного активиста - блогера с Черниговщины. Исполнителю поручили прострелить активисту конечности из огнестрельного оружия и облить его серной кислотой.
Оба преступления - и поджог, и покушение - контролировали до самого финала и не дали им произойти на самом деле.
Организаторам сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Главе Черниговской ячейки политсилы и его сообщнику, находящимся за границей, подозрение сообщили заочно. Оба фигуранта планируют объявить в международный розыск.
Напомним, 31 августа в Ровно произошел взрыв во дворе райотдела полиции во время работы взрывотехников.
В результате детонации погиб один полицейский, еще трое правоохранителей получили ранения.
Между тем ранее СБУ задержала в Одесской области кадрового офицера спецподразделения Нацгвардии, которое сливало России тайные данные о боевой работе собратьев.
По заданию Кремля он также поджег военный автомобиль и готовил самодельное взрывное устройство для теракта.