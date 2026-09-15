На Прикарпатье и в Чернигове готовили теракты: среди фигурантов - эксчиновник ГСЧС

В СБУ не называют имен задержанных, но, по данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Аверьянове, который в 2015-2016 годах был заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также Дмитрия Никитина, возглавляющего Черниговскую областную организацию партии "ВО".

Что готовили заговорщики

Служба безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию и предотвратила серию резонансных терактов и заказное нападение, в рамках которого готовилось покушение на жизнь общественного активиста.

Вину Никитина уже установили. Он скрывается за границей и оттуда организовывал и финансировал поджоги и теракты на западе и севере страны.

План с подрывом крана в Чернигове

По данным следствия, злоумышленники планировали взорвать строительный кран возле одного из жилищных комплексов Чернигова.

Расчет организаторов был жестоким:

взрыв должен был свалить кран на многоэтажный дом;

обломки должны были накрыть гражданские автомобили рядом;

все это должно было привести к многочисленным жертвам среди жителей.

Чтобы воплотить замысел, фигуранты искали исполнителей из-за личных связей в криминальной среде. Этим занимался еще один лидер группировки, прикрывавшийся должностью руководителя регионального отделения общественной организации.

СБУ действовала на опережение

Каждый шаг злоумышленников фиксировали сотрудники Службы безопасности на раннем этапе подготовки.

Контрразведчики провели оперативную комбинацию и ввели в преступную группу подконтрольных людей. Благодаря этому удалось имитировать взрыв крана и не допустить реальную трагедию.

Так же на опережение сорвали еще один теракт - подрыв территориального центра комплектования на Прикарпатье.

Исполнители по инструкциям организаторов изготовили самодельную бомбу из пластида и электродетонаторов. Устройство планировали забросить в окно админздания.

При содействии руководства ТЦК и СП в Ивано-Франковской области сотрудники СБУ тоже имитировали взрыв и не допустили жертв.

Месть судьям и нападение на активиста

После этого эксчиновник ГСЧС пошел дальше. Он заказал подрыв частных домов председателя и двух судей Черниговского апелляционного суда.

В 2024 году именно эти судьи приговорили фигуранта к семи годам заключения за угон автомобиля.

Кроме того, бывший чиновник организовал нападение на местного активиста - блогера с Черниговщины. Исполнителю поручили прострелить активисту конечности из огнестрельного оружия и облить его серной кислотой.

Оба преступления - и поджог, и покушение - контролировали до самого финала и не дали им произойти на самом деле.

Подозрения

Организаторам сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

оконченное покушение на совершение террористического акта;

законченное покушение на умышленное тяжкое телесное повреждение;

готовка к уничтожению или повреждению имущества судьи путем поджога или взрыва;

присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах.

Главе Черниговской ячейки политсилы и его сообщнику, находящимся за границей, подозрение сообщили заочно. Оба фигуранта планируют объявить в международный розыск.

Напомним, 31 августа в Ровно произошел взрыв во дворе райотдела полиции во время работы взрывотехников.